Кувайцев поручил Гусейнову навести порядок на улице Сумской после демонтажа гаражей Общество

Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил главе администрации Октябрьского района Евгению Гусейнову организовать работы по благоустройству территории на улице Сумской, где ранее были демонтированы самовольно размещенные гаражи.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе выезда на место в минувшую среду, 18 июля, чиновники увидели неприглядную картину — там, где ранее стояли сооружения, разбросан мусор. При этом стихийная свалка возникла в непосредственной близости от многоквартирного дома.

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«Вместе со строительной организацией, арендующей данный участок, нужно организовать работы по благоустройству объекта», — сказал Виктор Кувайцев, обращаясь к Евгению Гусейнову.

Как сообщает пресс-служба мэрии, руководителю администрации Октябрьского района предстоит проконтролировать качество работ по благоустройству.

Ранее захламленная территория на улице Сумской в Пензе оказалась в центре внимания общественности. В первой декаде июля участники экологического рейда, проведенного в рамках работы молодежного экологического движения «Зеленая волна», выяснили, что опасность для местных жителей представляет не только антисанитария на участке, но и незасыпанные погреба от гаражей, в которые могут провалиться дети, играющие на площадке неподалеку.