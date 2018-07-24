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В Пензе администратор магазина «Красное и белое» оштрафована за нарушение правил торговли

08:25 | 24.07.2018 | Общество

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Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения решение, которым признан законным штраф в размере 20 тыс. рублей администратору магазина «Красное и белое» на улице Урицкого, 74, в Пензе за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В Пензе администратор магазина «Красное и белое» оштрафована за нарушение правил торговли. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, нарушения были выявлены в ходе проверки управления Роспотребнадзора по региону, проведенной 9 ноября 2017 года.

«В торговом зале на полу была складирована и выставлена для продажи продукция в транспортной таре и упаковочном материале изготовителя, упаковки сложены друг на друга без подготовки к продаже. На складе и в санитарной комнате непосредственно на полу вблизи унитаза, водопроводных и канализационных труб, приборов отопления хранились пиво и безалкогольные газированные напитки», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что администратор посчитала неверной квалификацию своих действий в региональном управлении Роспотребнадзора и подала жалобы сначала в районный суд, затем в вышестоящую инстанцию, но они были оставлены без удовлетворения.

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