В Пензе уничтожено более 20 тыс. бутылок нелегального алкоголя Общество

Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Судебные приставы Пензы по решению суда передали специализированной организации на уничтожение 20,5 тыс. бутылок нелегального алкоголя объемом более 10,5 тонн. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Правоохранительными органами в феврале 2018 года был задержан житель Пензы, осуществляющий предпринимательскую деятельность — торговлю алкогольной продукцией без регистрации и лицензии. В ходе задержания у него было изъято более 20,5 тыс. бутылок емкостью 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что мужчина осужден по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ», а конфискованный алкоголь подлежит утилизации.

«Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — добавила Яна Загребельная.