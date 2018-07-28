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От Загоскино до Константиновки на трассе введено реверсивное движение

08:08 | 28.07.2018 | Общество

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Пенза, 28 июля 2018. PenzaNews. Реверсивное движение введено на федеральной автодороге Р208 «Пенза — Тамбов» от Загоскино до Константиновки в связи с капитальным ремонтом трассы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

От Загоскино до Константиновки на трассе введено реверсивное движение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проезжая часть в местах производства работ сужена до одной полосы, на участке организовано реверсивное движение со светофором. Скорость ограничена до 40 км в час», — отметили в учреждении.

В пресс-службе пояснили, что такая схема движения будет действовать до ноября 2018 года.

«В ходе капитального ремонта на 14-километровом участке — с 251 по 265 км — выполнят устройство дополнительного слоя из песка, щебеночного основания и дорожной одежды. В нормативное состояние приведут обочины и откосы, систему водоотвода и водопропускные трубы», — добавили в «Поволжуправтодоре».

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