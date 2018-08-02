В Пензе 4 августа организуют сбор вещей для нуждающихся
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Пенза, 2 августа 2018. PenzaNews. Общегородская акция по приему бывших в употреблении вещей для передачи их жителям Пензы, оказавшимся в трудной ситуации, состоится на нескольких площадках в предстоящую субботу, 4 августа.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Вещи будут приниматься в хорошем состоянии — чистые, опрятные и пригодные для дальнейшего использования. Особенно необходимы детская одежда и обувь.
Специалисты учреждений социального обслуживания населения Пензы будет принимать вещи с 9.00 до 12.00.
Их можно принести к торговому центру «Дара» на улице Клары Цеткин, 55; к магазину «Spar» на проспекте Строителей, 40; к ТЦ «Онежский» на 1-м Онежском проезде, 4; и к «Каравану» на улице Мира, 41.
Кроме того, сбор одежды и обуви будет проводиться во дворе дома №1 на улице Кулакова, сообщает пресс-служба мэрии.