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В Пензе 4 августа организуют сбор вещей для нуждающихся

08:28 | 02.08.2018 | Общество

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Пенза, 2 августа 2018. PenzaNews. Общегородская акция по приему бывших в употреблении вещей для передачи их жителям Пензы, оказавшимся в трудной ситуации, состоится на нескольких площадках в предстоящую субботу, 4 августа.

В Пензе 4 августа организуют сбор вещей для нуждающихся. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вещи будут приниматься в хорошем состоянии — чистые, опрятные и пригодные для дальнейшего использования. Особенно необходимы детская одежда и обувь.

Специалисты учреждений социального обслуживания населения Пензы будет принимать вещи с 9.00 до 12.00.

Их можно принести к торговому центру «Дара» на улице Клары Цеткин, 55; к магазину «Spar» на проспекте Строителей, 40; к ТЦ «Онежский» на 1-м Онежском проезде, 4; и к «Каравану» на улице Мира, 41.

Кроме того, сбор одежды и обуви будет проводиться во дворе дома №1 на улице Кулакова, сообщает пресс-служба мэрии.

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