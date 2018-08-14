Среди учащихся объявлен конкурс проектов малых архитектурных форм для нового сквера Пензы Общество

Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Конкурс на лучшую концепцию наполнения малыми архитектурными формами нового сквера, благоустройство которого ведется в районе улиц Лермонтова, Ленинградской и Попова в Пензе, объявлен среди школьников и студентов. Об этом сообщил главный архитектор города Сергей Петров в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 14 августа.

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По его словам, представить свои работы участникам необходимо до 31 мая 2019 года.

Предполагается, что авторы концепций в начале будущего года примут участие в конкурсе грантов на благоустройство, ежегодно проводимом мэрией Пензы.

Вместе с тем положение конкурса, в котором обычно указываются требования к участникам, критерии оценки работ, а также оргкомитет, куда следует направлять заявки, и виды поощрения победителей и призеров, пока не обнародовано.