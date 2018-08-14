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Среди учащихся объявлен конкурс проектов малых архитектурных форм для нового сквера Пензы

13:30 | 14.08.2018 | Общество

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Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Конкурс на лучшую концепцию наполнения малыми архитектурными формами нового сквера, благоустройство которого ведется в районе улиц Лермонтова, Ленинградской и Попова в Пензе, объявлен среди школьников и студентов. Об этом сообщил главный архитектор города Сергей Петров в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 14 августа.

Среди учащихся объявлен конкурс проектов малых архитектурных форм для нового сквера Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, представить свои работы участникам необходимо до 31 мая 2019 года.

Предполагается, что авторы концепций в начале будущего года примут участие в конкурсе грантов на благоустройство, ежегодно проводимом мэрией Пензы.

Вместе с тем положение конкурса, в котором обычно указываются требования к участникам, критерии оценки работ, а также оргкомитет, куда следует направлять заявки, и виды поощрения победителей и призеров, пока не обнародовано.

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