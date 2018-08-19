Виктор Кувайцев призвал завершить ремонт Сурского моста до 25 августа Общество

Пенза, 19 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал подрядчика ООО «Дорожно-строительное управление №1» завершить ремонт Большого Сурского моста к предстоящей субботе, 25 августа.

Фото: Penza-gorod.ru

«Подрядчик выполнил требование и вышел на объект в выходные дни, когда интенсивность потока снижена. В ночь на воскресенье после фрезерования сразу был заасфальтирован подготовленный участок дороги. По такому принципу надо работать и в дальнейшем, не делая временных промежутков между этапами ремонта, чтобы не создавать затруднений для перемещения по мосту», — отметил он, посетив место работ в воскресенье, 19 августа.

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Мэр поручил сразу после завершения асфальтирования покрасить колесоотбойные ограждения и перила, сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно данным портала госзакупок, 31 марта 2018 года между МКУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы» и ООО «Дорожно-строительное управление №1» был заключен контракт на ремонт нескольких улиц в границах Железнодорожного района, включая дорогу и тротуар на Сурском мосту.

Его цена составила более 299 млн. рублей. Половина денежных средств на эти цели поступит из федерального бюджета, оставшаяся сумма — из регионального и муниципального.