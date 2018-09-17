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В Пензе законодательно закрепят обязанности по решению проблемы обманутых дольщиков

10:09 | 17.09.2018 | Общество

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Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Изменения, предусматривающие регламентацию обязанностей по поиску и дальнейшему взаимодействию с инвесторами, готовыми ввести в эксплуатацию проблемные дома, планируется внести в закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) МКД на территории Пензенской области».

В Пензе законодательно закрепят обязанности по решению проблемы обманутых дольщиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно пояснительной записке за подписью прокурора региона Натальи Канцеровой, к полномочиям областного правительства намечено отнести издание распоряжения, в котором будут отражаться сведения о проблемном объекте, перечень действий органов власти, возможных мер поддержки, поручение о сборе информации о земельных участках, которые могут быть предоставлены в аренду без торгов. Документ должен быть издан в течение 30 дней с момента включения дома в реестр проблемных объектов.

При поступлении сведений о наличии земельных участков уполномоченным органом на официальном сайте будет размещаться сообщение о привлечении инвесторов, желающих завершить строительство, с указанием сроков предоставления ими необходимых документов.

Для закрепления прав и взаимных обязанностей инвестора и правительства Пензенской области предусмотрено заключение соглашения, порядок подписания и форма которого будут устанавливаться губернатором.

Данный законопроект включен в повестку ближайшей сессии Законодательного собрания региона, намеченной на предстоящую пятницу, 21 сентября.

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