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Посетителей центрального парка Пензы накормят кашей

11:29 | 20.09.2018 | Общество

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Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Тематическое мероприятие «Праздник каши» впервые пройдет на территории центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе в предстоящее воскресенье, 23 сентября.

Посетителей центрального парка Пензы накормят кашей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе по культурно-досуговой работе ЦПКиО, гости смогут бесплатно продегустировать каши из различных круп.

«Каши присутствуют в рационе многих народов. Этот простой и доступный по цене продукт обладает большой пользой для нашего организма», — отметили в учреждении культуры.

В парке добавили, что в программе праздника предусмотрены выставка-ярмарка, выступления творческих коллективов, русские народные игры и забавы, гадание на крупах и работа фотозон.

Мероприятие начнется в 14.00.

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