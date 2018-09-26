Прокурор требует лишить водительских прав пензенцев с психическими расстройствами Общество

Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. Прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Аношин направил в суд административные исковые заявления в защиту интересов неопределенного круга лиц о прекращении права пятерых граждан, имеющих психические расстройства, на управление транспортными средствами.

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«Прокуратура Железнодорожного района Пензы установила, что на учете у врача-нарколога областной наркологической больницы с диагнозом «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением алкоголя» стоят четверо жителей, имеющих право на управление транспортными средствами. Еще одно лицо имеет диагноз «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением каннабиноидов с вредными последствиями», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что иски находятся на рассмотрении в суде.