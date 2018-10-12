Зоопарк Пензы объявил творческий конкурс для школьников «Игрушка-зверушка» Общество

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Пензенский зоопарк проведет творческий конкурс среди школьников «Игрушка-зверушка» с 20 октября по 10 декабря.

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На него будут приниматься работы, выполненные своими руками из различного материала — ткани, меха, дерева, металла или бумаги. Каждый участник сможет подать до пяти поделок.

Победители будут определены в номинациях «Животные — герои сказок», «Моя любимая игрушка» и «Золотые руки». В каждой из них предусмотрено три призовых места.

Авторы лучших работ получат дипломы пензенского зоопарка.

Планируется, что изготовленные в рамках конкурса поделки отправят в детские дома, интернаты, реабилитационные центры, а также передадут детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, сообщается на сайте зоопарка.