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В Пензе 25 октября пройдет форум областной прокуратуры

11:50 | 22.10.2018 | Общество

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Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Третий открытый форум прокуратуры Пензенской области, посвященный вопросам профилактики правонарушений и преступлений, пройдет в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящий четверг, 25 октября.

В Пензе 25 октября пройдет форум областной прокуратуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На тематических секциях будут обсуждаться вопросы профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых социально уязвимыми группами и в быту, несовершеннолетними, а также лицами, ранее уже преступившими закон.

В рамках мероприятия состоится пленарное заседание.

К участию в форуме приглашены представители власти, руководители областных управлений силовых ведомств — МВД, СКР, ФСИН и другие заинтересованные лица.

Итоги обсуждения будут использованы в совместной работе прокуратуры с органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными и контролирующими органами, учреждениями и общественными институтами, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

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