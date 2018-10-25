В Пензе водитель «ВАЗа» и мотоциклист выплатят 300 тыс. рублей пострадавшей в ДТП девушке Общество

Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Приговор Железнодорожного районного суда Пензы, которым водители автомобиля «ВАЗ-2114» и мотоцикла «Kawasaki», в результате ДТП с участием которых был причинен вред здоровью 20-летней девушки, обязаны выплатить ей 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, вступил в силу.

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«По делу установлено, что 2 мая 2017 года на регулируемом перекрестке улиц Луначарского и Толстого в Пензе произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2114» с мотоциклом «Kawasaki», в результате пассажирка двухколесного транспортного средства получила телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что виновником ДТП был признан водитель автомобиля, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

«Разрешая спор, суд исходил из того, что вред здоровью и связанные с ним нравственные и физические страдания причинены пассажирке в результате взаимодействия двух источников повышенной опасности, в связи с чем управлявшие ими лица должны нести солидарную ответственность по возмещению морального вреда вне зависимости от наличия или отсутствия в их действиях вины», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, водитель мотоцикла не согласился с размером компенсации морального вреда и обжаловал судебное решение.

«В жалобе он указал на отсутствие в его действиях вины в ДТП, неисследованность судом его имущественного положения, просил снизить размер компенсации морального вреда до 100 тыс. рублей. С учетом позиции участвующего в деле прокурора суд апелляционной инстанции в удовлетворении жалобы ответчика отказал и оставил решение без изменения», — добавила Светлана Артамонова.