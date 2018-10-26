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В День борьбы с инсультами пензенцам предложат скидки на некоторые продукты

13:26 | 26.10.2018 | Общество

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Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. Скидки в размере до 20% на некоторые овощи и фрукты, а также зелень будут действовать в 70 магазинах «Магнит» в Пензе во Всемирный день борьбы с инсультами, 29 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В День борьбы с инсультами пензенцам предложат скидки на некоторые продукты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что соответствующая договоренность с торговой сетью достигнута благодаря реализации межведомственных мероприятий, направленных на формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни.

Как отметила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Пензенской области Ирина Пузракова, рациональное питание является одним из факторов, способных снизить риск развития инсульта.

«Нужно пить больше воды в течение дня, [...] включить овощи в каждый прием пищи, перейти к полезным перекусам, например, фруктам, ягодам и орехам, стараться избегать промышленно переработанных продуктов, чаще есть домашнюю пищу», — пояснила она.

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