В Пензе областной суд на 650 тыс. рублей увеличил компенсацию в пользу ребенка Общество

Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Пензенский областной суд увеличил со 150 до 800 тыс. рублей размер компенсации морального вреда, которую должен выплатить в пользу 12-летней девочки убийца ее отца.

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«Вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда Пензы от 13 марта 2017 года мужчина был признан виновным в совершении убийства в октябре 2016 года. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в рамках уголовного дела вдова погибшего заявила требования о возмещении ей морального вреда, причиненного убийством супруга, в результате чего родственники подсудимого выплатили ей 1,5 млн. рублей.

«Обратившись в гражданском процессуальном порядке в суд в интересах дочери, женщина указала, что ребенку смертью отца также причинен моральный вред и просила взыскать с осужденного 2 млн. рублей. Суд первой инстанции частично удовлетворил ее требования, оценив компенсацию в 150 тыс. рублей. Не согласившись с размером выплаты, вдова обжаловала решение суда в апелляционном порядке. Прокурор Железнодорожного района Пензы [Алексей Аношин] принес на него апелляционное представление», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда признала нравственные страдания девочки, связанные с утратой отца, недооцененными.

«Судом первой инстанции не было учтено наличие между погибшим и его дочерью тесных и доверительных отношений, активное участие отца в судьбе ребенка, а также факт его смерти в результате жестокого убийства. Суд апелляционной инстанции изменил решение районного суда и увеличил размер компенсации морального вреда до 800 тыс. рублей», — добавила она.