Завершена реконструкция пензенского поста Саратовской таможни Общество

Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Начальник Саратовской таможни сообщил о завершении реконструкции пензенского областного поста.

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«Работы проведены качественно. Пост оснащен современным оборудованием. Это позволит повысить эффективность функционирования областного таможенного поста», — сказал он в ходе рабочей встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, состоявшейся в облправительстве в среду, 27 марта.

Сергей Овсянников пригласил главу региона на торжественное открытие.

«Мы как представители надзорного органа будем делать все для того, чтобы предприниматели могли быстро проходить необходимые контрольные процедуры, чтобы таможня не мешала, а помогала развитию бизнеса», — цитирует Сергея Овсянникова пресс-служба правительства области.