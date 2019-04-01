В Пензе объявлен аукцион на строительство дороги в районе «Арбековской заставы» Общество

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Дорога протяженностью более 200 метров, проходящая от улицы 65-летия Победы в Пензе в северном направлении вдоль жилых домов №1, №3 и №5 ЖК «Арбековская застава», будет построена в 2019 году. Соответствующий электронный аукцион по определению подрядчика объявило управление капитального строительства города.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 25 млн. 564 тыс. 490 рублей.

Финансирование будет осуществляется по муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2021 годы» из бюджетов трех уровней.

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При этом, согласно данным портала госзакупок, из федерального бюджета предусмотрено около 18 млн. рублей, из регионального — почти 5 млн. рублей, из муниципального — примерно 3 млн. рублей.

На данном участке дороги планируется предусмотреть две полосы движения.

Электронный аукцион назначен на 19 апреля.

Работы по контракту требуется выполнить по 15 ноября 2019 года.