Стандарт поддержки добровольчества в Пензенской области пока не внедрен — АСИ Общество

Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Пензенская область не вошла в число семи регионов России, в которых полностью реализованы все девять шагов по внедрению стандарта поддержки добровольчества. Об этом сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

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Отличились Архангельская, Костромская, Тюменская, Ульяновская, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский и Хабаровский края.

В целом по стране на конец июня стандарт внедрен на 68%.

При этом два региона — Калмыкия и Ингушетия — не выполни ни одного из пунктов стандарта.

Один из необходимых шагов реализован в Брянской области, в Пензенской и Тверской — два.

Так, согласно представленным данным, в Пензенской области не принят регламент взаимодействия региональных органов госвласти с социально ориентированными некоммерческими организациями. В соответствии с рекомендациями Минэконмразвития России, это требовалось выполнить в I квартале. На данный момент такие порядки действуют в 52 регионах.

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Также в Пензенской области не создан совет по вопросам добровольчества, как это сделано в 71 регионе.

Кроме того, Пензенская область не вошла в число 65 субъектов РФ, где направление «Добровольчество» выделено в рамках конкурсов субсидий для социально ориентированных НКО.

Стандарт поддержки добровольчества в регионах Российской Федерации был разработан на площадке АСИ в 2017 году.

В него включены меры по преодолению пяти групп барьеров — организационно-правовых, информационных, методологических, инфраструктурных, а также в области стимулирования и финансирования добровольческой деятельности.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Госсовета от 16 января 2019 года, высшим должностным лицам субъектов федерации рекомендовано внедрить стандарт поддержки добровольчества в регионах до 1 сентября.