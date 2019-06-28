EN
11:33:29 Пятница, 28 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Стандарт поддержки добровольчества в Пензенской области пока не внедрен — АСИ

09:50 | 28.06.2019 | Общество

Печать

Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Пензенская область не вошла в число семи регионов России, в которых полностью реализованы все девять шагов по внедрению стандарта поддержки добровольчества. Об этом сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Стандарт поддержки добровольчества в Пензенской области пока не внедрен — АСИ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Отличились Архангельская, Костромская, Тюменская, Ульяновская, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский и Хабаровский края.

В целом по стране на конец июня стандарт внедрен на 68%.

При этом два региона — Калмыкия и Ингушетия — не выполни ни одного из пунктов стандарта.

Один из необходимых шагов реализован в Брянской области, в Пензенской и Тверской — два.

Так, согласно представленным данным, в Пензенской области не принят регламент взаимодействия региональных органов госвласти с социально ориентированными некоммерческими организациями. В соответствии с рекомендациями Минэконмразвития России, это требовалось выполнить в I квартале. На данный момент такие порядки действуют в 52 регионах.

Читайте также

Пензенская область должна войти в топ-10 регионов по развитию волонтерства — Белозерцев

Также в Пензенской области не создан совет по вопросам добровольчества, как это сделано в 71 регионе.

Кроме того, Пензенская область не вошла в число 65 субъектов РФ, где направление «Добровольчество» выделено в рамках конкурсов субсидий для социально ориентированных НКО.

Стандарт поддержки добровольчества в регионах Российской Федерации был разработан на площадке АСИ в 2017 году.

В него включены меры по преодолению пяти групп барьеров — организационно-правовых, информационных, методологических, инфраструктурных, а также в области стимулирования и финансирования добровольческой деятельности.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Госсовета от 16 января 2019 года, высшим должностным лицам субъектов федерации рекомендовано внедрить стандарт поддержки добровольчества в регионах до 1 сентября.

Загрузка...
Читайте также
«Мокшанская ягода» планирует выращивать землянику, голубику и малину в Симбухово В Пензе выявлены недостоверные сведения в справках о доходах семи работников УМИ
Пензенская область рассчитывает на поддержку «Дом.рф» при решении проблемы дольщиков В Пензе планируется приобрести новую коммунальную технику
Создан виртуальный тур по музею пензенского УФСИН В Пензе суд признал законным наложение на «ГЦКУЭР» штрафа в 300 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама