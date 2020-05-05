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В Пензе 7 мая будет организована ярмарка для дачников

09:40 | 05.05.2020 | Общество

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Пенза, 5 мая 2020. PenzaNews. Продажа товаров для сада и огорода будет организована на ярмарке, которая состоится на улице Гагарина в Пензе в предстоящий четверг, 7 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

В Пензе 7 мая будет организована ярмарка для дачников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Горожане и жители области смогут приобрести семенной, посадочный материал, саженцы плодовых и ягодных культур, рассаду», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что также будут представлены удобрения, средства защиты растений и инвентарь.

«Ярмарка будет работать с 8.00 до 15.00», — уточнили в Минсельхозе.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 11 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 1 мая разрешены поездки на дачные участки. Жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте, и соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров.

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