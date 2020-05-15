Автопарк пензенского управления Росгвардии пополнили 10 автомобилей «УАЗ Патриот» Общество

Пенза, 15 мая 2020. PenzaNews. Десять новых автомобилей «УАЗ Патриот» пополнили автопарк управления Росгвардии по Пензенской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Начальник управления Игорь Белов вручил ключи от транспорта водителям спецподразделений в торжественной обстановке.

«Улучшение материально-технических возможностей позволит каждому из вас эффективнее решать служебно-боевые задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан. Автомобили оснащены системой кондиционирования, специальным оборудованием и всем необходимым для качественного несения службы», — сказал он.

Обращаясь к личному составу, Игорь Белов поблагодарил подчиненных за добросовестное отношение к служебным обязанностям.

Он подчеркнул, что сотрудники спецподразделений ежедневно обеспечивают безопасность и правопорядок в Пензенской области, а также продолжают выполнять задачи на территории Северо-Кавказского региона.

В завершении мероприятия Игорь Белов пожелал сотрудникам спецназа безопасных маршрутов и безаварийной эксплуатации, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.