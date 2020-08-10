В Пензенской области будут поощрять за вклад в гармонизацию межнациональных отношений
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Пенза, 10 августа 2020. PenzaNews. Почетный знак губернатора Пензенской области «За вклад в гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений» учрежден постановлением №153, которое подписал глава региона Иван Белозерцев.
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Согласно тексту документа, почетный знак является формой поощрения граждан за вклад в укрепление общероссийского гражданского самосознания, духовной общности, в сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Пензенской области.
Им могут быть награждены как граждане РФ, так и иностранцы.
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Вносить соответствующие ходатайства имеют право руководители исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, а также коллективы предприятий, организаций и учреждений.
Утвержденный постановлением порядок предусматривает, что представление губернатору будет вносить заместитель председателя правительства Пензенской области, координирующий вопросы внутренней и национальной политики.
Решение о награждении почетным знаком будет принимать глава региона.
Вручение планируется производить в торжественной обстановке.
Обладатель почетного знака «За вклад в гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений» будет носить его на левой стороне груди.