EN
20:49:18 Понедельник, 10 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области будут поощрять за вклад в гармонизацию межнациональных отношений

11:53 | 10.08.2020 | Общество

Печать

Пенза, 10 августа 2020. PenzaNews. Почетный знак губернатора Пензенской области «За вклад в гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений» учрежден постановлением №153, которое подписал глава региона Иван Белозерцев.

В Пензенской области будут поощрять за вклад в гармонизацию межнациональных отношений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, почетный знак является формой поощрения граждан за вклад в укрепление общероссийского гражданского самосознания, духовной общности, в сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Пензенской области.

Им могут быть награждены как граждане РФ, так и иностранцы.

Читайте также

В Пензенской области создан совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям

Вносить соответствующие ходатайства имеют право руководители исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, а также коллективы предприятий, организаций и учреждений.

Утвержденный постановлением порядок предусматривает, что представление губернатору будет вносить заместитель председателя правительства Пензенской области, координирующий вопросы внутренней и национальной политики.

Решение о награждении почетным знаком будет принимать глава региона.

Вручение планируется производить в торжественной обстановке.

Обладатель почетного знака «За вклад в гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений» будет носить его на левой стороне груди.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенская «Лагуна-УОР» потерпела поражение в первом матче за «бронзу» ЧР В Пензенской области выросло число преступлений, совершенных в состоянии опьянения
В пензенскую школу-интернат для слабослышащих поступило новое оборудование Под Пензой возбуждено дело по факту кражи более 2 тонн комбикорма
В «Единой России» выразили соболезнования родным Сергея Цигвинцева В Пензе мошенник под видом чиновника мэрии выманил деньги у директора фирмы
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама