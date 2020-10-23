EN
20:23:32 Пятница, 23 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В здании пензенского Заксобрания провели санобработку

11:52 | 23.10.2020 | Общество

Печать

Пенза, 23 октября 2020. PenzaNews. Сотрудники государственного бюджетного учреждения «Пензенский пожарно-спасательный центр» провели санитарную обработку в здании Законодательного собрания региона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

В здании пензенского Заксобрания провели санобработку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что соответствующие работы были организованы в минувший четверг, 22 октября, «в связи с подготовкой к проведению очередной сессии».

Изначально сессия была запланирована на 23 октября. Провести ее предполагалось в ограниченном составе — только с участием депутатов и докладчиков — из-за ситуации с распространением коронавируса.

Накануне заседания стало известно, что сессия перенесена на 3 ноября. В пресс-службе Законодательного собрания Пензенской области это объяснили необходимостью доработки законопроекта о внесении изменений в бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Новости партнеров
Читайте также
Губернатор Белозерцев провел рабочую встречу с сенатором Львовой-Беловой Стал известен среднедушевой доход бедного населения Пензенской области
В Пензе прокуратура запустит горячую линию по вопросам расселения аварийного жилья Жителю Кузнецка грозит уголовная ответственность за уклонение от призыва в армию
Жительница Колышлейского района отправится в колонию за неуплату алиментов Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 12 районах
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама