В здании пензенского Заксобрания провели санобработку Общество

Пенза, 23 октября 2020. PenzaNews. Сотрудники государственного бюджетного учреждения «Пензенский пожарно-спасательный центр» провели санитарную обработку в здании Законодательного собрания региона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

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В нем уточняется, что соответствующие работы были организованы в минувший четверг, 22 октября, «в связи с подготовкой к проведению очередной сессии».

Изначально сессия была запланирована на 23 октября. Провести ее предполагалось в ограниченном составе — только с участием депутатов и докладчиков — из-за ситуации с распространением коронавируса.

Накануне заседания стало известно, что сессия перенесена на 3 ноября. В пресс-службе Законодательного собрания Пензенской области это объяснили необходимостью доработки законопроекта о внесении изменений в бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.