В Пензенской области планируется принять закон о дополнительных гарантиях спасателей Общество

Пенза, 14 декабря 2020. PenzaNews. Проект закона «О дополнительных гарантиях спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных органами исполнительной власти Пензенской области» внесен на рассмотрение Законодательного собрания региона.

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«Принятие проекта закона позволит установить одинаковые гарантии и равные права для лиц, работающих в равноценных по своим функциональным обязанностям должностях и по одним и тем же профессиям (независимо от организационно-правовой формы соответствующих профессиональных аварийно-спасательных формирований), непосредственно участвующих в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, характеризующихся повышенной степенью риска для жизни и здоровья», — отмечается в пояснительной записке за подписью начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаила Панюхина.

В ней добавляется, что тем самым будет устранена существенная коллизия норм.

Так, спасателям, принимающим непосредственное участие в проведении аварийно-спасательных работ и проработавшим не менее 15 лет в профессиональных аварийно-спасательных службах и профессиональных аварийно-спасательных формированиях Пензенской области на должностях, перечень которых определяется правительством региона, при достижении ими возраста 40 лет предлагается установить социальную гарантию — ежемесячную денежную выплату в размере 50% МРОТ.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, в ближайшие три года на эти цели из регионального бюджета намечено направить 5,3 млн. рублей. Предполагается, что в 2021 году ежемесячную выплату получат 19 человек, в 2022-м — 27, в 2023-м — 31.

Кроме того, законопроектом предусмотрено закрепление размера по обязательному страхованию спасателей Пензенской области в сумме 400 тыс. рублей.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2021 года.