Восемь НКО получат из бюджета Пензы гранты на сумму более 2 млн. рублей Общество

Пенза, 28 декабря 2020. PenzaNews. Восемь социально ориентированных некоммерческих организаций получат гранты в форме субсидий из бюджета Пензы на сумму более 2 млн. рублей.

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Распределение денежных средств утверждено постановлением городской администрации №1816.

Согласно тексту документа, в числе получателей — пензенская региональная общественная организация по развитию молодежной политики «Молодежный парламент» с проектом «Родник «Ласточкины горы», АНО «Наука и образование» — «Современная профилактика», АНО «Молодежная лаборатория технического творчества «ТехноЛАБ» с инициативой по развитию судомодельного спорта, общественная организация поддержки и развития школы №18 «Содружество», подавшая заявку под названием «Город без границ».

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Кроме того, гранты на свои проекты смогут потратить следующие НКО: татарская национально-культурная автономия — на проведение конкурса историко-краеведческих работ учащихся образовательных учреждений «Люблю тебя, мой край родной!», АНО «Центр развития чтения и культурных инициатив «Книга жизни» — на проект «Читающий дворик», областное отделение Российского фонда милосердия и здоровья — «Наша пензенская «Современница», АНО «Центр образования «Интеллект-Пенза» — на ресурсную и методическую поддержку социально ориентированных НКО города.