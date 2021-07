В Пензе впервые за несколько десятилетий обнаружено место гнездования европейского тювика Общество

Пенза, 20 июля 2021. PenzaNews. Место гнездования европейского тювика — птицы средних размеров, относящейся к редким видам, — обнаружено в черте города Пензы впервые за несколько десятилетий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«На момент обследования в гнезде находились четыре оперившихся птенца», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что на территории Пензенской области данный вид был замечен лишь однажды — 20 мая 1969 года, когда орнитолог-любитель в окрестностях регионального центра обнаружил гнездо тювика и взял из него одно яйцо.

«Европейский тювик внесен в приложение №2 к Конвенции СИТЕС [Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения], в Приложение №2 Боннской конвенции, в Красные книги РФ, Саратовской области», — добавляется в сообщении.