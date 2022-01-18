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На федеральных трассах в Пензенской области работает более 260 единиц дорожной техники

09:45 | 18.01.2022 | Общество

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Пенза, 18 января 2022. PenzaNews. 262 единицы дорожной техники задействовано в снегоочистке федеральных трасс на территории Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор», поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 18 января.

На федеральных трассах в Пензенской области работает более 260 единиц дорожной техники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что на М5 «Урал» работает 169 единиц техники, на трассе Р-158 — 50 специализированных машин, на Р-208 «Тамбов — Пенза» — 10 единиц.

В тексте подчеркивается, что проезд по федеральным трассам в Пензенской области обеспечен в штатном режиме.

«По данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, снежная погода в Пензенской области сохранится в течение суток. Дорожные предприятия, отвечающие за содержание федеральных трасс, продолжают нести круглосуточное дежурство. Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке. Контроль за ситуацией осуществляется в том числе посредством спутниковой системы метео- и видеонаблюдения», — сказано в сообщении.

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