В Пензенской области завершается подготовка пунктов для размещения беженцев из Донбасса Общество

Пенза, 21 февраля 2022. PenzaNews. Подготовка пунктов временного размещения жителей, эвакуированных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, завершается в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

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«В Пензенской области завершается развертывание пунктов временного пребывания. Губернатор нацелил всех должностных лиц на четкую и слаженную работу региональных и муниципальных служб по размещению в регионе жителей Донбасса. Дал конкретные поручения по обеспечению встречи и размещения эвакуированных граждан», — сказано в тексте.

Ранее власти Пензенской области заявили о готовности принять 700 семей, эвакуированных из ДНР и ЛНР.

Как сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем аккаунте в Instagram, их временно разместят в санаториях и домах отдыха, обеспечат всем необходимым.