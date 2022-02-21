EN
19:56:30 Понедельник, 21 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области завершается подготовка пунктов для размещения беженцев из Донбасса

11:27 | 21.02.2022 | Общество

Печать

Пенза, 21 февраля 2022. PenzaNews. Подготовка пунктов временного размещения жителей, эвакуированных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, завершается в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В Пензенской области завершается подготовка пунктов для размещения беженцев из Донбасса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области завершается развертывание пунктов временного пребывания. Губернатор нацелил всех должностных лиц на четкую и слаженную работу региональных и муниципальных служб по размещению в регионе жителей Донбасса. Дал конкретные поручения по обеспечению встречи и размещения эвакуированных граждан», — сказано в тексте.

Ранее власти Пензенской области заявили о готовности принять 700 семей, эвакуированных из ДНР и ЛНР.

Как сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем аккаунте в Instagram, их временно разместят в санаториях и домах отдыха, обеспечат всем необходимым.

Новости партнеров
Читайте также
Полиция ищет шантажиста, угрожавшего жителю Пензы опубликовать в сети его интимные фотографии В Пензенской области в 2021 году выявлено более 450 нарушений законодательства о налогах и сборах
В Пензенской области за неделю выявлено пять нарушений лесного законодательства В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 843 случая заражения коронавирусом
Банк «Кузнецкий» за год вдвое увеличил продажи памятных и инвестиционных монет В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 911 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама