Иван Кирьянов назначен прокурором Мокшанского района Общество

Пенза, 25 апреля 2022. PenzaNews. Советник юстиции Иван Кирьянов приказом генерального прокурора России освобожден от должности прокурора Земетчинского района Пензенской области и назначен прокурором Мокшанского района. Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры региона.

Фото: Epp.genproc.gov.ru

Иван Кирьянов родился в Колышлее Пензенской области в 1989 году.

Имеет высшее юридическое образование.

В 2011–2012 годах проходил военную службу в Вооруженных силах РФ.

В сентябре 2012 года принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Лопатинского района, помощника пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителя прокурора Башмаковского района, прокурора Земетчинского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором России и прокурором Пензенской области.

Женат.