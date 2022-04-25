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Иван Кирьянов назначен прокурором Мокшанского района

09:33 | 25.04.2022 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2022. PenzaNews. Советник юстиции Иван Кирьянов приказом генерального прокурора России освобожден от должности прокурора Земетчинского района Пензенской области и назначен прокурором Мокшанского района. Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры региона.

Иван Кирьянов назначен прокурором Мокшанского района

Фото: Epp.genproc.gov.ru

Иван Кирьянов родился в Колышлее Пензенской области в 1989 году.

Имеет высшее юридическое образование.

В 2011–2012 годах проходил военную службу в Вооруженных силах РФ.

В сентябре 2012 года принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Лопатинского района, помощника пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителя прокурора Башмаковского района, прокурора Земетчинского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором России и прокурором Пензенской области.

Женат.

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