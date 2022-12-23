В банке «Кузнецкий» в продаже появилась памятная монета, посвященная 100-летию образования контрразведывательных подразделений Общество

Пенза, 23 декабря 2022. PenzaNews. Новая памятная монета «100-летие образования в составе отечественных органов безопасности контрразведывательных подразделений» появилась в продаже в пензенском банке «Кузнецкий». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

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В нем указано, что монета имеет номинал 3 рубля, изготовлена из серебра 925 пробы, содержание химически чистого металла в ней составляет не менее 31,1 грамма.

Из текста следует также, что монета отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе тиражом 3 тыс. штук и была выпущена в обращение Банком России 6 декабря.

«На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение главного здания ФСБ на Лубянской площади, над ним — выполненное в цвете изображение эмблемы службы контрразведки ФСБ на матовом поле», — сказано в пресс-релизе.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.