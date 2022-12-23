10:55:40 Пятница, 23 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В банке «Кузнецкий» в продаже появилась памятная монета, посвященная 100-летию образования контрразведывательных подразделений

09:47 | 23.12.2022 | Общество

Печать

Пенза, 23 декабря 2022. PenzaNews. Новая памятная монета «100-летие образования в составе отечественных органов безопасности контрразведывательных подразделений» появилась в продаже в пензенском банке «Кузнецкий». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

В банке «Кузнецкий» в продаже появилась памятная монета, посвященная 100-летию образования контрразведывательных подразделений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем указано, что монета имеет номинал 3 рубля, изготовлена из серебра 925 пробы, содержание химически чистого металла в ней составляет не менее 31,1 грамма.

Из текста следует также, что монета отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе тиражом 3 тыс. штук и была выпущена в обращение Банком России 6 декабря.

«На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение главного здания ФСБ на Лубянской площади, над ним — выполненное в цвете изображение эмблемы службы контрразведки ФСБ на матовом поле», — сказано в пресс-релизе.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

Новости партнеров
Читайте также
Владимир Мутовкин избран председателем Пензенской городской думы В суд направлено уголовное дело о 13 эпизодах мошенничества с арендованными строительными инструментами
В Пензенской области за сутки подтверждено 90 случаев заражения коронавирусом Житель Мокшана обвиняется в убийстве собутыльника
В Пензенской области за сутки подтверждено 92 случая заражения коронавирусом В ДТП на трассе в Пензенской области пострадал водитель легковушки
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама