Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области Общество

Пенза, 29 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям региона в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в минувшую среду, 28 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

В числе награжденных — представители самых разных сфер деятельности, внесшие вклад в социально-экономическое развитие области.

«События уходящего года сплотили всю страну. Снова на высоте оказались лучшие качества нашего народа — стойкость, упорство, мужественность, крепкая любовь к Родине. Эти качества помогают нам добиваться успехов в условиях, которые кардинально отличаются от предыдущих лет», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к собравшимся.

Он добавил, что благодаря труду пензенцев в регионе создана устойчивая база для дальнейшего движения вперед.

«В предстоящем году у нас много планов по развитию промышленности, агропромышленного комплекса, строительной отрасли, малого и среднего бизнеса, социальной сферы», — отметил руководитель субъекта федерации.

Отдельные слова благодарности Олег Мельниченко адресовал педагогам за их вклад в просвещение и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Пензенская область готовится к проведению в 2023 году Года педагога и наставника. Запланировано много мероприятий, которые направлены на улучшение условий труда и повышение престижа профессии педагогических работников. В предыдущие ковидные годы мы убедились, что никакие технологии не заменят живого общения с учителем. Именно труд учителя формирует личность человека, воспитывает гражданина», — подчеркнул он.

Глава региона вручил десять премий за выдающиеся достижения в области культуры и искусства. В этом году лауреатами стали: Нина Богдашкина (за книгу стихов «Избранное»), Алексей Каменев (за создание цикла живописных пейзажей), Валерий Кузнецов (за создание мемориальной доски российскому ученому, уроженцу Пензенской области Э.Р. Тенишеву и памятников пензенцам, погибшим в годы Великой Отечественной 1941-1945 годов), ансамбль песни и танца «Казачья застава» (художественный руководитель Оксана Ежова), вокальный ансамбль «Шанс» детской школы искусств Пензы имени В.П. Чеха (руководитель Ирина Салмова), творческая группа спектакля «Мертвые души» пензенского драмтеатра имени А.В. Луначарского (режиссер-постановщик Кирилл Заборихин), театральная студия для людей с проблемами зрения «ПРО-Зрение» библиотеки имени М.Ю. Лермонтова (руководитель Наталья Арефьева), хореографический ансамбль «Вензеля» (художественный руководитель, заслуженный работник культуры РФ Лариса Алексеева), ведущий методист библиотеки имени В.Г. Белинского Елена Лобанкина (за разработку и внедрение в практику работы библиотек инновационных проектов продвижения и поддержки чтения) и методист межпоселенческой центральной районной библиотеки имени Т.З. Семушкина Лунинского района Наталья Шалдаева (за реализацию краеведческого проекта «Наследие малой родины храним»).

Почетным знаком губернатора Пензенской области «За сохранение исторической памяти» отмечен главный редактор журнала «Сура» Борис Шигин.

Кроме того, в ходе мероприятия были награждены жители Пензенской области, которые активно участвовали в восстановлении инфраструктуры в новых регионах России.

«Огромную работу провели в Пологовском районе Запорожской области наши государственные гражданские служащие, сотрудники главного управления МЧС по региону, специалисты предприятий и организаций. Укомплектовали военно-гражданские администрации, подготовили к зиме инфраструктуру, отремонтировали школы, детские сады и больницы. Оказали и продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям населенных пунктов. Причем работа ведется в условия постоянных обстрелов», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он вручил участникам гуманитарных миссий ордена и медали «За заслуги перед Запорожской областью» и благодарности губернатора Запорожской области.

Также были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора Пензенской области за успехи в профессиональной и общественной деятельности, сообщает пресс-служба регионального правительства.