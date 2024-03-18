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Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении жилищных прав семьи пенсионеров в Пензе

07:01 | 18.03.2024 | Общество

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Пенза, 18 марта 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в связи с распространением в соцсети информации о нарушении жилищных прав семьи пенсионеров в Пензе.

Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении жилищных прав семьи пенсионеров в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В социальной сети сообщается о нарушении прав пожилой семейной пары из города Пензы при переселении из ветхого жилья. Первоначально пенсионерам взамен трехкомнатной квартиры в доме, признанном аварийным в 2019 году, предоставлено непригодное жилое помещение в коммунальной квартире, откуда они вынуждены были съехать. Впоследствии им предоставили комнату в общежитии из маневренного фонда, площадь которой составляет 17 кв. метров. Более года они вынуждены проживать в ненадлежащих условиях, при этом предоставление положенного равнозначного жилья запланировано лишь на 2029 год», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР в минувшее воскресенье, 17 марта.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавляется в тексте.

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