Александр Басенко поручил подготовить к открытию опорный пункт полиции в Заре Общество

Пенза, 9 июля 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко поручил подготовить к открытию опорный пункт полиции в микрорайоне Заря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обеспечение безопасности и порядка на территории активно развивающегося микрорайона — актуальная и важная задача. Благодаря новому пункту нести службу участковые будут в комфортных условиях. Нужно в ближайшее время завершить все необходимые процедуры для того, чтобы открыть объект», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в минувший понедельник, 8 июля.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте городской администрации, помещения для опорного пункта полиции были предусмотрены еще на этапе планировки в одном из многоквартирных домов, строительство которых ведется в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. Это две комнаты участковых и детская комната полиции.