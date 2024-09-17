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В Пензенской области стартовали учения Росгвардии, возможно введение ограничений на дорогах

09:10 | 17.09.2024 | Общество

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Пенза, 17 сентября 2024. PenzaNews. Плановые учения территориального управления Росгвардии стартовали в Пензенской области во вторник, 17 сентября, они проводятся с привлечением личного состава и спецтехники ведомства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Росгвардии.

В Пензенской области стартовали учения Росгвардии, возможно введение ограничений на дорогах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Главным аспектом плановых тренировок является отработка взаимодействия подразделений Росгвардии. Так, в рамках учений росгвардейцы будут закреплять на практике меры по охране особо значимых объектов инфраструктуры, коммуникаций и органов государственной власти», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что во время учений возможно введение ограничений на дорогах, жителей области просят с понимаем отнестись к предпринимаемым мерам.

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