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Пензенская Госавтоинспекция усилит контроль за водителями в предстоящие праздничные и выходные дни

09:43 | 11.06.2025 | Общество

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Пенза, 11 июня 2025. PenzaNews. Сотрудники управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области усилят контроль за водителями в предстоящие праздничные и выходные дни. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в среду, 11 июня.

Пензенская Госавтоинспекция усилит контроль за водителями в предстоящие праздничные и выходные дни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что на дорогах Пензенской области будут проводиться массовые проверки водителей на состояние опьянения.

«Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. [...] Управление транспортным средством в нетрезвом виде [...] ставит под угрозу жизнь не только самого водителя, севшего за руль после употребления алкоголя, но и его пассажиров, а также других участников дорожного движения», — сказано в тексте.

«Не оставайтесь равнодушными, увидев, что человек в нетрезвом виде садится за руль автомобиля или мотоцикла, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге. Сообщите об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», — добавляется в сообщении.


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