Олег Мельниченко почтил память Героя России Сергея Гринина Общество

Пенза, 11 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко почтил память Героя России Сергея Гринина.

Фото: T.me/omelnichenko

«Вместе с родными, близкими и боевыми товарищами нашего земляка Сергея Анатольевича Гринина почтили его память, посетив утром Ново-Западное кладбище Пензы. К Дню России на могиле гвардии старшины Гринина установили памятник, на котором начертана фраза: «Гордимся подвигом твоим, ты был бесстрашен и непобедим», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 11 июня.

Он напомнил, что Сергей Гринин участвовал в специальной военной операции с первого ее дня.

«Сослуживцы вспоминают, что его отличали стойкость и смелость решений. Даже получив смертельное ранение, он продолжал командовать закрепляющейся на взятых позициях группой, отражавшей контратаки противника. Свой последний бой старшина Гринин выиграл», — написал губернатор.

«Наш долг — бережно хранить память о Герое России, который всю свою жизнь посвятил служению Родине», — подчеркнул Олег Мельниченко.