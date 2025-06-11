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Олег Мельниченко почтил память Героя России Сергея Гринина

11:39 | 11.06.2025 | Общество

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Пенза, 11 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко почтил память Героя России Сергея Гринина.

Олег Мельниченко почтил память Героя России Сергея Гринина

Фото: T.me/omelnichenko

«Вместе с родными, близкими и боевыми товарищами нашего земляка Сергея Анатольевича Гринина почтили его память, посетив утром Ново-Западное кладбище Пензы. К Дню России на могиле гвардии старшины Гринина установили памятник, на котором начертана фраза: «Гордимся подвигом твоим, ты был бесстрашен и непобедим», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 11 июня.

Он напомнил, что Сергей Гринин участвовал в специальной военной операции с первого ее дня.

«Сослуживцы вспоминают, что его отличали стойкость и смелость решений. Даже получив смертельное ранение, он продолжал командовать закрепляющейся на взятых позициях группой, отражавшей контратаки противника. Свой последний бой старшина Гринин выиграл», — написал губернатор.

«Наш долг — бережно хранить память о Герое России, который всю свою жизнь посвятил служению Родине», — подчеркнул Олег Мельниченко.


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