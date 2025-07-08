Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем семьи, любви и верности Общество

Пенза, 8 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие жители Пензенской области! Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Этот праздник учрежден в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских, почитаемых на Руси как покровителей семьи и благочестивого христианского брака. Он призван сохранять и приумножать традиции, на которых основана семья: уважение людей друг к другу, честность и порядочность, готовность многим пожертвовать ради тех, кто рядом», — отметил глава региона.

Он добавил, что «семья — основа счастья человека, фундамент жизни многонационального российского народа, залог нашего будущего».

«Необходимо, чтобы в России и в нашей любимой Пензенской области было как можно больше крепких, дружных, многодетных семей. Это важнейшая государственная задача, и в регионе многое делается для ее достижения. В этот прекрасный день желаю вам и вашим семьям любви, мира и семейного согласия, благополучия и процветания!» — подчеркнул Олег Мельниченко.