19:24:48 Вторник, 20 января
Олег Мельниченко поручил начать работу по формированию корпоративных демографических программ

16:10 | 20.01.2026 | Общество

Пенза, 20 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства поручил начать работу по формированию корпоративных демографических программ промышленных предприятий.

Олег Мельниченко поручил начать работу по формированию корпоративных демографических программ

Фото: Pnzreg.ru

«На сегодняшнем заседании областного правительства поручил начать работу по формированию корпоративных демографических программ наших промышленных предприятий. Такую форму поддержки для работающих граждан предложил апробировать в нашем регионе первый вице-премьер России Денис Валентинович Мантуров во время визита в Пензенскую область. Предлагается ввести для сотрудников предприятий выплаты при рождении первого, второго и последующих детей. Планируется, что получать их смогут как мамы, так и отцы — в зависимости от того, кто из родителей трудится на данном предприятии. Думаю, что этот вопрос нужно всесторонне обсудить на заседании региональной ассоциации промышленников, создав в итоге типовую модель», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 20 января.

«Кроме того, стоит задача по строительству корпоративных детских учреждений: яслей и детских садов. Строить будем через механизм софинансирования, дал поручение проработать все юридические нюансы. Для нашего региона это очень хорошая возможность создать дополнительные места в дошкольных учреждениях», — добавил он.

Губернатор сообщил, что также указал главам муниципалитетов на необходимость держать на особом контроле проведение профилактических медицинских осмотров.

«Жители Пензенской области должны проходить их своевременно, качественно и в полном объеме. Главная цель федерального проекта «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — выявление заболеваний на ранних стадиях и их профилактика», — подчеркнул Олег Мельниченко.


