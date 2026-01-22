В мэрии рассказали, что сделано в Пензе в 2025 году за счет средств турналога Общество

Пенза, 22 января 2026. PenzaNews. Мероприятия по улучшению туристической инфраструктуры реализованы в Пензе в декабре за счет средств турналога, который был введен на территории города в 2025 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

Фото: Penza-gorod.ru

«Парк имени В.Г. Белинского, в чьем ведении находится туристский информационный центр города, продолжил работу по оснащению исторической части города навигацией — были установлены три металлических указателя и информационный стенд. Также вышла серия информационных буклетов по разным видам туризма (всего 13 тематических направлений), среди которых особой популярностью пользуются справочные материалы о культурных достопримечательностях, объектах оздоровления и активного отдыха, арт-пространствах, местах, куда можно пойти всей семьей, где можно перекусить. Большим подспорьем для жителей и гостей региона при неустойчивом интернет-сигнале в путешествиях стал тираж карт Пензы и Пензенской области разного формата», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на сайте «Туризм в городе Пензе» реализована возможность бронирования тура или экскурсии через интернет.

«Восстановлена бесперебойная работа туалетного модуля, расположенного в сквере имени М.Ю. Лермонтова», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что также офис ТИЦ был оснащен системой вентиляции, приобретено недостающее оборудование для производства имиджевого видеоконтента.

«Всего было потрачено 4,5 млн рублей», — уточняется в нем.

В тексте обращается внимание на то, что в 2026 году будет создана рабочая группа с целью планирования эффективного расходования на внутренний туризм средств турналога.