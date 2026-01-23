В Пензенской области планируется ввести режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий Общество

Пенза, 23 января 2026. PenzaNews. Режим повышенной готовности планируется ввести на территории Пензенской области в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко по итогам заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Фото: Pnzreg.ru

«Обсудили меры профилактики, которые необходимо принять в связи с ухудшением погодных условий. По прогнозам синоптиков, в Пензенской области в ближайшие дни ожидаются сильные морозы и возвращение снегопадов. Переводим всю территориальную подсистему предупреждения и ликвидации ЧС на режим повышенной готовности, поскольку возрастает риск коммунальных аварий и пожаров в жилом секторе. Особое внимание — домам с индивидуальным отоплением», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 23 января.

«Для глав муниципальных образований выходные отменяются, также введены дежурства для членов правительства Пензенской области. Ситуацию нужно держать под контролем», — подчеркнул Олег Мельниченко.