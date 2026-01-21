03:50:41 Четверг, 22 января
В Пензенской области с 23 по 27 января ожидается аномально холодная погода

17:30 | 21.01.2026 | Общество

Пенза, 21 января 2026. PenzaNews. Аномально холодная погода ожидается в Пензенской области с 23 по 27 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области с 23 по 27 января ожидается аномально холодная погода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» в период с 23 по 27 января 2026 года прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности: в Пензенской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9°C и более», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в сильные морозы по возможности лучше оставаться дома, а при выходе на улицу рекомендуется надевать многослойную одежду, не стоять на одном месте, использовать для обогрева ближайшие помещения, в том числе магазины.

«В периоды сильного похолодания стоит воздержаться от дальних поездок», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, следить за исправностью электроприборов, не оставлять без присмотра включенные обогреватели и печи.


