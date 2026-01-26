21:20:10 Понедельник, 26 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В УФНС России по Пензенской области в декабре 2025 года поступило 3 тыс. 385 обращений граждан

16:50 | 26.01.2026 | Общество

Печать

Пенза, 26 января 2026. PenzaNews. 3 тыс. 385 обращений граждан поступило на рассмотрение в управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области в декабре 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В УФНС России по Пензенской области в декабре 2025 года поступило 3 тыс. 385 обращений граждан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что обращения, направленные в электронном виде посредством сервисов ФНС России, составили 95,5% от общего количества поступивших обращений.

Из текста следует, что по сравнению с декабрем 2024 года общее количество обращений увеличилось более чем в полтора раза, тогда поступило 2 тыс. 222 обращения; количество электронных обращений выросло на 1,6%.

В сообщении уточняется, что наибольшее количество обращений граждан в декабре 2025 года поступило по вопросам учета налогоплательщиков, налогообложения малого бизнеса, специальных налоговых режимов, доходов физических лиц и налога на имущество.


Читайте также
Росгвардейцы задержали двоих молодых людей, которые ночью повредили шлагбаум в центре Пензы В Кузнецком районе столкнулись «Renault Arkana» и «Renault Symbol», оба водителя госпитализированы
В отношении пензенца, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело В Пензенской области за сутки произошло три пожара
Мошенники выманили у жителя Пензы более 400 тыс. рублей В Кузнецке водитель «Renault» сбил ребенка
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама