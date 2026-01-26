В УФНС России по Пензенской области в декабре 2025 года поступило 3 тыс. 385 обращений граждан Общество

Пенза, 26 января 2026. PenzaNews. 3 тыс. 385 обращений граждан поступило на рассмотрение в управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области в декабре 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что обращения, направленные в электронном виде посредством сервисов ФНС России, составили 95,5% от общего количества поступивших обращений.

Из текста следует, что по сравнению с декабрем 2024 года общее количество обращений увеличилось более чем в полтора раза, тогда поступило 2 тыс. 222 обращения; количество электронных обращений выросло на 1,6%.

В сообщении уточняется, что наибольшее количество обращений граждан в декабре 2025 года поступило по вопросам учета налогоплательщиков, налогообложения малого бизнеса, специальных налоговых режимов, доходов физических лиц и налога на имущество.