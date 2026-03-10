В Роспотребнадзоре сообщили о многочисленных обращениях граждан по поводу концерта в ККЗ «Пенза» 1 марта Культура

Пенза, 10 марта 2026. PenzaNews. Многочисленные обращения граждан по поводу качества концерта, состоявшегося в киноконцертном зале «Пенза» 1 марта 2026 года, поступают в управление Роспотребнадзора по Пензенской области. Это следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по Пензенской области в связи с многочисленным поступлением обращений граждан на качество зрелищного мероприятия известного исполнителя, состоявшегося 1 марта 2026 года в киноконцертном зале «Пенза», разъясняет права потребителей при обнаружении недостатков оказанной услуги. Концерт — это услуга по показу зрелищного, массового мероприятия. Когда зритель покупает билет, он тем самым заключает договор с организатором концерта, что услуга будет оказана на определенных условиях. Если при оказании услуги какое-то условие не соблюдается, например, концерт начался с задержкой, исполнитель пел под фонограмму, время выступления было значительно сокращено, что существенно повлияло на качество услуги, то в соответствии со ст. 29 закона РФ от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель имеет право требовать возврата денежных средств в полном объеме», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что при возникновении спорной ситуации рекомендуется обратиться с письменной претензией к организатору концерта, приложив копию билета.

«Претензия составляется в двух экземплярах с подробным описанием ситуации и недостатков, которые обнаружены. Ее необходимо вручить лично представителю организатора зрелищного мероприятия или отправить по почте с описью вложения и уведомлением о вручении», — поясняется в сообщении.

В нем указано, что требования о возврате денежных средств подлежат удовлетворению в 10-дневный срок.

«При неразрешении спора с организатором концерта в добровольном порядке зритель вправе обратиться в суд, управление в свою очередь может принять участие в гражданском процессе для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителя в суде первой инстанции», — отмечается в тексте.

Согласно сведениям, размещенным на сайте ККЗ «Пенза», 1 марта 2026 года там выступала певица Слава.

«Уважаемые зрители! Администрация ГАУК ПО «Пензаконцерт» приносит извинения всем зрителям, имеющим претензии к качеству концерта певицы Славы (1 марта 19.00, ККЗ «Пенза»), организатором которого является ООО «Артвэй», директор М.А. Дугин», — говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.