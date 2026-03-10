22:21:54 Вторник, 10 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Роспотребнадзоре сообщили о многочисленных обращениях граждан по поводу концерта в ККЗ «Пенза» 1 марта

13:29 | 10.03.2026 | Культура

Печать

Пенза, 10 марта 2026. PenzaNews. Многочисленные обращения граждан по поводу качества концерта, состоявшегося в киноконцертном зале «Пенза» 1 марта 2026 года, поступают в управление Роспотребнадзора по Пензенской области. Это следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре сообщили о многочисленных обращениях граждан по поводу концерта в ККЗ «Пенза» 1 марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Управление Роспотребнадзора по Пензенской области в связи с многочисленным поступлением обращений граждан на качество зрелищного мероприятия известного исполнителя, состоявшегося 1 марта 2026 года в киноконцертном зале «Пенза», разъясняет права потребителей при обнаружении недостатков оказанной услуги. Концерт — это услуга по показу зрелищного, массового мероприятия. Когда зритель покупает билет, он тем самым заключает договор с организатором концерта, что услуга будет оказана на определенных условиях. Если при оказании услуги какое-то условие не соблюдается, например, концерт начался с задержкой, исполнитель пел под фонограмму, время выступления было значительно сокращено, что существенно повлияло на качество услуги, то в соответствии со ст. 29 закона РФ от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель имеет право требовать возврата денежных средств в полном объеме», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что при возникновении спорной ситуации рекомендуется обратиться с письменной претензией к организатору концерта, приложив копию билета.

«Претензия составляется в двух экземплярах с подробным описанием ситуации и недостатков, которые обнаружены. Ее необходимо вручить лично представителю организатора зрелищного мероприятия или отправить по почте с описью вложения и уведомлением о вручении», — поясняется в сообщении.

В нем указано, что требования о возврате денежных средств подлежат удовлетворению в 10-дневный срок.

«При неразрешении спора с организатором концерта в добровольном порядке зритель вправе обратиться в суд, управление в свою очередь может принять участие в гражданском процессе для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителя в суде первой инстанции», — отмечается в тексте.

Согласно сведениям, размещенным на сайте ККЗ «Пенза», 1 марта 2026 года там выступала певица Слава.

«Уважаемые зрители! Администрация ГАУК ПО «Пензаконцерт» приносит извинения всем зрителям, имеющим претензии к качеству концерта певицы Славы (1 марта 19.00, ККЗ «Пенза»), организатором которого является ООО «Артвэй», директор М.А. Дугин», — говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.


Читайте также
В Кузнецке мужчина угнал автомобиль, чтобы покататься Житель Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке двигателя через интернет
В Пачелмском районе супружеская пара подозревается в краже продуктов на 9 тыс. рублей Дмитрий Горшков проведет личный прием жителей Городищенского района 12 марта
В Пензе пожилая женщина после общения с мошенниками лишилась около 400 тыс. рублей В ДТП под Пензой пострадала женщина
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама