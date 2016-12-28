Пензенские лыжники вошли в состав сборной РФ Спорт

Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Несколько студентов Пензенского государственного университета включены в состав сборной России по лыжным гонкам и готовятся к важным стартам.

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В период с 30 января по 5 февраля Алексей Червоткин, Анна Жеребятьева и Светлана Заборская в юниорском составе национальной команды примут участие в первенстве мира, которое пройдет в США.

Кроме того, сборная ПГУ будет бороться за победу на всероссийских соревнованиях среди студентов по лыжным гонкам, которая пройдет в городе Заинске Татарстана с 15 по 23 января.

Помимо этого, Владимир Фролов, Валерий Гонтарь, Никита Сурков и Екатерина Смирнова, которые входят в сборную РФ среди студентов, претендуют на участие в XXVIII Всемирной зимней универсиаде в Казахстане в период с 30 января по 8 февраля, сообщает пресс-служба вуза.