На заседании правительства Пензенской области обсудили реализацию пилотного проекта по стимулированию рождаемости Общество

Пенза, 28 марта 2025. PenzaNews. Ход реализации комплекса мероприятий в рамках пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости на территории Земетчинского и Сердобского районов, обсудили на заседании правительства Пензенской области в минувший четверг, 27 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Было отмечено, что в 2024 году в населенных пунктах реализовано 100 мероприятий по повышению качества жизни. Базовыми являлись меры по совершенствованию системы здравоохранения. Это углубленная диспансеризация молодых семей, повышение комфортности в лечебных учреждениях, открытие женской консультации. Демографическим результатом года стало увеличение в 2,5 раза числа отказов от абортов и повышение рождаемости — в Земетчинском районе на 9,4%, в Сердобском — на 16,3%.

«Можем констатировать, что здравоохранение и Сердобского, и Земетчинского районов перешло на новый уровень оказания медицинской помощи. Жители на себе почувствовали внимание и заботу медицинской службы», — сказал заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

Параллельно велась работа по восстановлению инфраструктуры и улучшению условий жизни. Реализация проекта в каждом муниципальном образовании продолжается в этом году. В частности, в Земетчино к 1 сентября должны завершиться капремонт общежития филиала нижнеломовского многопрофильного техникума, обновление здания детской школы искусств, строительство семейного МФЦ. Также будет начата подготовка к строительству лечебно-диагностического корпуса районной больницы.

Кроме того, продолжится ремонт дорог и модернизация коммунальной системы. О деталях проводимых работ губернатору Олегу Мельниченко доложили главы районов.

«Все работы по 2025 году необходимо поставить на жесткий контроль», — сказал руководитель субъекта федерации, обращаясь к председателю правительства региона Николаю Симонову.

Министрам и главам районов Олег Мельниченко напомнил о необходимости выстраивать эффективное взаимодействие с подрядными организациями.

Для контроля за деятельностью ответственных лиц губернатор предложил разработать дополнительный инструмент.

«Надо KPI ввести для главы муниципального образования по качеству исполнения муниципальных контрактов. Это будет как дополнительный элемент оценки деятельности эффективности работы главы. Подготовьте предложения. Одновременно то же сделайте в отношении министров», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.