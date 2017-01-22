В Пензе «Лагуна-УОР» разгромила «ОрелГУ» со счетом 5:0 Спорт

Пенза, 22 января 2017. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» одержала убедительную победу над клубом «ОрелГУ» во втором матче седьмого тура чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги, состоявшемся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» в минувшую субботу, 21 января.

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На 15-й минуте встречи счет открыла Лиана Юхаева, успех которой вскоре закрепила Ольга Тигина. На перерыв команды ушли, когда на табло горели цифры 2:0.

На 21-й минуте встречи Ирина Родькина увеличила отрыв, а еще через несколько минут забила свой второй гол — 4:0. Пятый мяч залетел в ворота гостей, отскочив от футболистки команды «ОрелГУ» Екатерины Бабиковой. Финальный результат стал 5:0.

Таким образом, пензенская «Лагуна-УОР» продвинулась вверх по турнирной таблице. После 12 проведенных игр она набрала 19 очков и заняла вторую строчку.

Впереди идет лишь «Аврора», в активе которой после 10 игр 25 очков.

Следующие матчи пензенские футболистки проведут в Санкт-Петербурге 27 и 28 января против лидера конференции «Запад».