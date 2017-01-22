13:05:33 Воскресенье, 22 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе «Лагуна-УОР» разгромила «ОрелГУ» со счетом 5:0

09:59 | 22.01.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 22 января 2017. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» одержала убедительную победу над клубом «ОрелГУ» во втором матче седьмого тура чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги, состоявшемся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» в минувшую субботу, 21 января.

В Пензе «Лагуна-УОР» разгромила «ОрелГУ» со счетом 5:0. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На 15-й минуте встречи счет открыла Лиана Юхаева, успех которой вскоре закрепила Ольга Тигина. На перерыв команды ушли, когда на табло горели цифры 2:0.

На 21-й минуте встречи Ирина Родькина увеличила отрыв, а еще через несколько минут забила свой второй гол — 4:0. Пятый мяч залетел в ворота гостей, отскочив от футболистки команды «ОрелГУ» Екатерины Бабиковой. Финальный результат стал 5:0.

Таким образом, пензенская «Лагуна-УОР» продвинулась вверх по турнирной таблице. После 12 проведенных игр она набрала 19 очков и заняла вторую строчку.

Впереди идет лишь «Аврора», в активе которой после 10 игр 25 очков.

Следующие матчи пензенские футболистки проведут в Санкт-Петербурге 27 и 28 января против лидера конференции «Запад».
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области в 2016 году начальная цена более 12% закупок превышала 3 млн. рублей В Сердобске раскрыта кража телевизора, стиральной машинки и мебели из съемной квартиры
Житель Вадинского района стал жертвой мошенничества при покупке товара через Интернет В Пензе из квартиры престарелой женщины украли 110 тыс. рублей
Суд назначил штраф маслоделу из Пензенской области за мелкое хищение Пассажирка «ВАЗа» госпитализирована после ДТП на улице Суворова в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама