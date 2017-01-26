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В Пензе спортсмены из ПФО поборются за победу на соревнованиях по сетокан

10:43 | 26.01.2017 | Спорт

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Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Открытые соревнования Пензенской области, чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по восточному боевому единоборству (ВБЕ) в спортивной дисциплине «сетокан» состоятся во дворце спорта «Воейков» в воскресенье, 29 января.

В Пензе спортсмены из ПФО поборются за победу на соревнованиях по сетокан

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» президент федерации ВБЕ региона Алексей Елисеев, честь Пензенской области будут защищать 58 спортсменов.

«Из них в открытых соревнованиях среди спортсменов 8–11 лет примут участие 22 человека, в первенстве ПФО в возрастной категории 12–20 лет — 30 человек, и в чемпионате ПФО — 6 представителей старше 21 года», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что главным судьей состязаний будет президент федерации ВБЕ Удмуртии Такиулла Загидуллин.

«Данные соревнования являются завершающим этапом отбора сильнейших спортсменов для участия в чемпионате и первенстве России по восточному боевому единоборству в дисциплине «сетокан», которое будет проходить в Москве в марте 2017 года», — пояснил Алексей Елисеев.

Он отметил, что начало соревнований намечено на 9.00, а торжественное открытие состоится в 14.00.
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