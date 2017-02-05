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Пенза примет первенство ПФО по дзюдо

11:58 | 05.02.2017 | Спорт

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Пенза, 5 февраля 2017. PenzaNews. Первенство Приволжского федерального округа по дзюдо пройдет на базе дворца единоборств «Воейков» в Пензе с 16 по 20 февраля.

Пенза примет первенство ПФО по дзюдо

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

За победу будут бороться юноши и девушки 2003–2004 годов рождения.

Ожидается, что в турнире примут участие более 400 дзюдоистов из всех регионов ПФО.

«Впервые в новейшей истории дзюдо на соревнованиях в Пензе победители будут определяться по правилам первенства России как в личной борьбе, так и в команде. Сначала спортсменам предстоит продемонстрировать технику дзюдо на оранжевый пояс 4 кю, а затем уже пройдут командные встречи. Лидеры будут названы по сумме набранных балов», — сообщил ИА «PenzaNews» президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

По его словам, сборная области сформирована из 20 дзюдоистов.

«Перед окружными поединками они проведут заключительные тренировочные сборы с 9 по 12 февраля», — добавил собеседник агентства.
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