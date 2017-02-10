Пенза примет первенство ПФО по спортивной гимнастике Спорт

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди юниоров и юниорок по программам мастеров и кандидатов в мастера спорта пройдет на базе дворца спорта «Буртасы» с 15 по 17 февраля.

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Возраст участников составляет 14–17 лет у мальчиков и 13–15 лет у девочек.

От Пензенской области на этих стартах выступят 16 спортсменов: Елизавета Володина, Татьяна Никитина, Карина Зыбайло, Дарья Баженова, Александр Глухов, Артем Козлов, Алексей Лунев, Владислав Лукьянов, Валентин Бесхмельницын, Прохор Кузьмин, Максим Петрякин, Григорий Климентьев, Павел Лукашов, Олег Ступкин, Владислав Черногубов и Евгений Лязин.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Мордовии, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии и Татарстана, а также Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей.

В первый день будут разыграны медали в командном первенстве, затем пройдет финал в личном многоборье, а завершится первенство финалами в отдельных видах многоборья.

По итогам соревнований будет сформирована команда от Приволжского округа для участия в первенстве России по спортивной гимнастике, которое пройдет в Пензе с 5 по 8 апреля. Кроме того, данный старт является отбором в финал Спартакиады учащихся России, сообщает пресс-служба спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой.