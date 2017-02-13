В Пензе пройдет турнир по мини-футболу, посвященный памяти погибших при исполнении долга Спорт

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Межрегиональный турнир по мини-футболу, посвященный памяти сотрудников безопасности и правопорядка Пензенской области, погибших при исполнении служебного долга на территории Северного Кавказа с 20 по 22 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За победу будут бороться 16 команд, разделенные на четыре группы.

В группе «А» сразятся сборные управления ФСИН России по Пензенской области, регионального УГИБДД УМВД России, УМВД России по городу Пензе и СОБРа.

За выход из группы «B» поборются команды межмуниципального отдела МВД России Нижнеломовского района, управления ФССП России по Пензенской области, «Пламя» специального управления федеральной противопожарной службы №22 из Заречного и управления Росгвардии по региону.

В состав группы «С» вошли региональная прокуратура, сборная отделов МВД Бессоновки и Лунино, управления ФСБ России по Пензенской области и управления уголовного розыска регионального МВД России.

В группе «D» будут играть команды главного управления МЧС России по Пензенской области, регионального управления МВД России, судебного департамента, а также отдела МВД России по Пензенскому району.

20 февраля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Спутник» пройдут игры в группах «C» и «D», а в ФОКе «Звезда» — «A» и «B».

21 февраля пройдут полуфинальные и финальные матчи турнира, сообщается на сайте федерации футбола Пензенской области.