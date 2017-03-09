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Пенза примет чемпионат России по настольному теннису среди лиц с ПОДА

15:16 | 09.03.2017 | Спорт

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Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Чемпионат России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата пройдет на базе дворца спорта «Буртасы» в Пензе с 14 по 19 марта.

Пенза примет чемпионат России по настольному теннису среди лиц с ПОДА. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что в нем примут участие 150 спортсменов и 30 тренеров из разных регионов.

В составе сборной команды Пензенской области выступят Людмила Казеева, Даниил Рожков и Константин Сидорин.

Также ожидается приезд членов сборной России, победителей и призеров Паралимпийских игр. В их числе — Юлия Шишкина, Раиса Чебаника и Юрий Ноздрунов из Московской области, Александр Эсаулов из Саратовской области, Павел Лукьянов из Москвы, Виктория Сафонова из Крыма и Елена Литвиненко из Санкт-Петербурга.

Церемония открытия намечена на 12.30 среды, 15 марта, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
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